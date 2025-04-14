100 ألف أفغاني يغادرون باكستان وسط حملة ترحيل جديدة

غادر عشرات الآلاف من المواطنين الأفغان باكستان منذ بدء آخر موجة من عمليات الترحيل في أوائل أبريل.

وقالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين اليوم الاثنين إن أكثر من 127 ألف أفغاني عادوا إلى بلادهم منذ بداية الشهر الجاري.

وأضافت المفوضية أن معظم اللاجئين غادروا باكستان طواعية في مواجهة التهديد بالترحيل. وقد تم ترحيل نحو 26 ألف شخص.

ومنذ انتهاء المهلة النهائية للرحيل الطوعي في نهاية شهر مارس، بدأت السلطات الباكستانية في اعتقال اللاجئين ونقلهم إلى مراكز الترحيل.

وعلى المدى الطويل، تعتزم حكومة إسلام أباد ترحيل 3 ملايين أفغاني.

وعلى مدى عقود، هرب ملايين الأفغان من الحرب وعدم الاستقرار في بلادهم سعيا وراء الحماية في باكستان المجاورة.

بعد أن استعادت حركة طالبان السلطة في أفغانستان في صيف عام 2021، فر عشرات الآلاف عبر الحدود خوفا من انتقام الحركة المتشددة.

وبدأت باكستان الترحيل الجماعي للاجئين الأفغان غير المسجلين في نهاية عام 2023. ووفقا للأرقام الرسمية، غادر نحو 900 ألف أفغاني باكستان منذ ذلك الحين.