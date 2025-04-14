ترمب لا يستبعد شن هجوم على المنشآت النووية الإيرانية

كرر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تهديده بتعرض إيران لعواقب وخيمة بسبب برنامجها النووي، بما في ذلك هجوم محتمل على المنشآت النووية الإيرانية.

وخلال اجتماع في البيت الأبيض مع الرئيس السلفادوري نجيب أبو كيلة، صرح ترمب: “لا يمكن أن يحصلوا على سلاح نووي، ويجب أن يتحركوا بسرعة، لأنهم قريبون إلى حد ما من الحصول على سلاح نووي، ولن يحصلوا عليه”.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) عن ترمب قوله “إذا كان علينا أن نفعل شيئا قاسيا للغاية، فسنفعله. وأنا لا أفعل ذلك من أجلنا. أنا أفعل ذلك من أجل العالم، إنهم أشخاص متطرفون، ولا يمكن أن يمتلكوا سلاحا نوويا”.

وردا على سؤال من أحد الصحفيين عما إذا كان هذا يشمل هجوما على المنشآت النووية الإيرانية، أكد “بالطبع هو كذلك”.

كما اشتكى ترمب من وتيرة المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران، مع بدء جولة جديدة من المفاوضات المحورية بين البلدين.

وقال ترمب أيضا “أعتقد أنهم يماطلون”.

ومن المتوقع أن يعقد الاجتماع التالي يوم السبت في روما، وفقا لمصدر في الحكومة الإيطالية تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته إلى وكالة أسوشيتد برس.

وفي حين أن إيران لم تعلن رسميا عن هذه الخطط، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن المحادثات ستجري في روما، وذلك أثناء حديث مع نظيره العراقي اليوم الاثنين، وفقًا لوكالة الأنباء العراقية الحكومية.

وتحدث ترمب عن إيران قائلا “أريدهم أن يكونوا أمة غنية وعظيمة”.

وعقدت الجولة الأولى من المحادثات حول برنامج طهران النووي الذي يتطور سريعا خلال عطلة نهاية الأسبوع في عمان. وعلى الرغم من تغيير مكان انعقاد الجولة الثانية، من المرجح أن تستمر عمان في الوساطة في المفاوضات.

وقال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني للصحفيين خلال رحلة إلى أوساكا باليابان “تلقينا طلبا من الأطراف المعنية، من عمان، التي تلعب دور الوسيط وأعطينا ردا إيجابيا… نحن على استعداد للترحيب، كما هو الحال دائما، بالاجتماعات التي يمكن أن تحقق نتائج إيجابية، في هذه الحالة حول القضية النووية.”