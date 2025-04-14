كيف يؤثر ارتفاع الكوليسترول على القلب؟ نصائح لتقليل المخاطر

ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم من المشكلات الصحية الشائعة التي قد تؤدي إلى مخاطر كبيرة على صحة القلب والأوعية الدموية، حيث إنه يؤدي إلى ترسبات على جدران الأوعية الدموية، ومن ثم تصلب الشرايين.

وتعتبر هذه الحالة عاملًا رئيسيًا في زيادة فرص الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية، وإذا تعرضت الأوعية الدموية للانسداد، فإن ذلك يرفع خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مثل الأزمات القلبية والسكتات الدماغية، بحسب ما حذرت مؤسسة القلب الألمانية.

ولتجنب هذه المخاطر الجسيمة، شددت الجمعية على ضرورة خفض مستوى الكوليسترول في الدم من خلال التغذية الصحية، أي الإكثار من الخضروات والفواكه الطازجة مع تفضيل الدهون الصحية مثل الأحماض الدهنية غير المشبعة كزيت بذور اللفت وزيت الزيتون وزيت الجوز وزيت بذر الكتان، بالإضافة إلى المكسرات والبذور.

ومن الضروري أيضا تجنب الأطعمة المقلية والمعجنات والوجبات الخفيفة لاحتوائها على أحماض دهنية مشبعة، والتي لها تأثير سلبي على مستويات الكوليسترول، إلى جانب الإقلال من تناول البيض، وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من الكوليسترول.

ومن المهم أيضا اتباع نمط حياة صحي للحد من مخاطر الإصابة بالزمات القلبية والسكتات الدماغية؛ حيث ينبغي الإقلاع عن التدخين والخمر، مع المواظبة على ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية، لا سيما رياضات قوة التحمل مثل المشي والركض والسباحة وركوب الدراجات الهوائية.