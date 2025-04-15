شقيق فهد المولد يكشف آخر تطورات حالته الصحية

كشف سعود المولد شقيق فهد المولد لاعب الشباب عن تطورات الحالة الصحية لشقيقه والذي والذي يلازم الفراش منذ سبتمبر الماضي بسبب سقوطه من شرفة منزله في دبي.

وقال سعود المولد في تصريحات صحفية على هامش المباراة الخيرية لصالح فهد المولد والذي تم تخصيص جانب كبير من دخلها لدعم ١٠٠ يتيم وعلاج طفل حديث الولادة : “‫الأمور مستقرة ولا يقصر أحد معه بالدعوات وان شاء الله يرزقنا الله بالفرحة قريبا “.

وشارك العديد من النجوم في مباراة فهد المولد أبرزيهم يوسف الثنيان، ومناف أبو شقير، وخالد قهوجي، بالإضافة إلى النجمين الليبي طارق التائب، والحارس الكويتي نواف الخالدي، وغيرهم، لدعم عائلة فهد المولد التي تواجه صعوبات جراء الحادث الذي تعرض له، كما خصص جانب منها لدعم 100 يتيم وعلاج طفل حديث الولادة.

تفاصيل حادثة فهد المولد

وفي سبتمبر من العام الماضي شهد حادثة مؤسفة وصعبة لفهد المولد بعدما سقط من شرفة منزله في دبي، مما تسبب في إصابته بجروح خطيرة، وكسور في الجمجمة، دخل على إثرها في غيبوبة عميقة، ويخضع حاليًا إلى تلقي العلاج في الرياض.