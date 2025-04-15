النصر ينافس كبار إنجلترا على ضم نجم بورنموث‬

كشفت تقارير صحفية عن منافسة نادي النصر على نجم فريق بورنموث سيمينيو مع أندية إنجليزية كبيرة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة في ظل مساعي مسؤولي النصر لتجديد دماء الفريق خلال الموسم الجديد من أجل المنافسة بشكل أكبر على البطولات. ‬

‫وأكد الصحفي الإنجليزي بن جاكوبس بأن النصر ينافس آرسنال ومانشستر يونايتد لضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة في ظل قرار النادي الإنجليزي برحيل بعض اللاعبين خلال الصيف المقبل وفي مقدمتهم اللاعب سيمينيو. ‬

أرقام سيمينيو مع بورنموث الإنجليزي

وخاض سيمينيو مع بورنموث هذا الموسم ٣٦ مباراة ونجح في تسجيل ١٠ أهداف فيما نجح في صناعة ٦ أهداف ليكون محط أنظار أندية كبيرة في إنجلترا سواء ليفربول حسب موقع ترانسفير ماركت فيما كشف بن جاكوبس عن أن آرسنال وألمان يونايتد يرغبان في ضم اللاعب.