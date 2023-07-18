جواو فيليكس يعلنها: أحلم باللعب لبرشلونة

أعرب البرتغالي الدولي جواو فيليكس، نجم أتلتيكو مدريد الإسباني، عن رغبته في اللعب لبرشلونة خلال الفترة المقبلة.

وارتبط اسم فيليكس بالرحيل عن أتلتيكو هذا الصيف، وسط أنباء عن وجود اهتمام من جانب برشلونة.

وخاض فيليكس، النصف الثاني من الموسم الماضي بقميص تشيلسي على سبيل الإعارة، قبل العودة لناديه الأصلي.

فيليكس: برشلونة دائمًا خياري الأول

وقال فيليكس في تصريحات لللصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات في أوروبا: "أود أن ألعب لبرشلونة".

وأضاف: "برشلونة كان دائما خياري الأول، وأحب الانضمام له مستقبلا.. لقد كان حلمي دائما منذ أن كنت طفلا".

وختم: "إذا حدث ذلك، فسيكون حلمًا قد تحقق بالنسبة لي".

أستون فيلا يطلب فيليكس

وبحسب صحيفة "إكسبريس أند ستار" فإن ​أستون فيلا​ الإنجليزي، يرغب التعاقد مع جواو ​فيليكس​.

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وأشارت الصحيفة إلى أن أستون فيلا مهتم باللاعب رغم صعوبة المهمة، بسبب تلقيه عدة عروض جادة من مانشستر يونايتد وتشيلسي.

ويرغب فيليكس في التواجد مع نادٍ يُشارك في دوري أبطال أوروبا في حال رحيله عن "الروخي بلانكوس" خلال الانتقالات الصيفية الحالية.