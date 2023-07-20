الاتحاد الأوروبي يمدد فترة العقوبات على روسيا وواشنطن تفرض حزمة جديدة

أعلنت واشنطن اليوم الخميس فرض حزمة عقوبات جديدة على روسيا استهدفت 18 شخصًا وعشرات المنظمات، وتهدف إلى منع وصول موسكو إلى المنتجات التي تدعم الحرب في أوكرانيا.

وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية، أن العقوبات الجديدة تهدف إلى منع روسيا من الوصول إلى المنتجات التي تدعم حربها ضد أوكرانيا، وصممت بهدف خفض عائدات موسكو من قطاع المعادن والتعدين، وتقويض قدرات روسيا المستقبلية في مجال الطاقة وتقويض وصولها إلى النظام المالي الدولي.

أوروبا تمدد العقوبات على روسيا

وقرر الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس، تمديد عقوباته المفروضة على موسكو بسبب الحرب في أوكرانيا حتى 31 يناير من العام المقبل 2024م.

وأوضح المجلس الأوروبي في بيانه اليوم، أن العقوبات بحق روسيا فرضت وطبقت لأول مرة في 2014م، رداً على أفعال روسيا التي تزعزع استقرار الوضع في أوكرانيا، مشيراً إلى أنه اتسع نطاق العقوبات بشدة منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022م.

لندن تفرض عقوبات على فاجنر

وكانت بريطانيا أعلنت في وقت سابق اليوم الخميس عن فرض عقوبات على 13 فرد وشركة بتهمة التورط في أعمال مجموعة فاغنر الروسية العسكرية في كل من مالي وجمهورية إفريقيا الوسطى والسودان.

موسكو فرضت قيوداً على الدبلوماسيين البريطانيين

من جانبها، ردت موسكو على ما اعتبرته "أعمال عدائية" من جانب المملكة المتحدة، بفرض قيوداً على تنقّلات الدبلوماسيين البريطانيين في روسيا.

واستدعت الخارجية الروسية القائم بالأعمال البريطاني في موسكو توم دود وأبلغته بالقرار الذي استثنت منه السفير البريطاني وبعض الدبلوماسيين.