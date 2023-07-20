محمد عبده يصل نجران لإحياء أول حفل غنائي له بالمنطقة

أعرب الفنان محمد عبده، عن سعادته بعد وصوله منطقة نجران لإحياء حفلة غنائية وتعتبر الأولى له، كما زار المنطقة الأثرية وتجول في منطقة «الأخدود الأثرية».

واستمع الفنان محمد عبده لشرح مبسط لتاريخ المدينة كما شاهد فليمًا وثائقيًا يروي قصة أهل الأخدود، كما تجول في المنطقة الأثرية على المقامة على مساحة 5 آلاف كيلو متر.

وتأتي حفل الفنان محمد عبده، ضمن مبادرة من الهيئة العامة للترفيه، وتنظيم «روتانا» لإقامة عدد من الفعاليات ضمن «جولة المملكة»، والبداية كانت بحفل للفنان خالد عبد الرحمن الأسبوع الماضي.

ووعد الفنان محمد عبده جمهوره في منطقة نجران بتقدم مجموعة من الأغاني المميزة، وتقام الحفل غدًا في مركز الأمير مشعل بن عبدالله للمؤتمرات والفعاليات.

وتستمر جولة المملكة 2023 حتى نهاية سبتمبر المقبل، والهدف منها تلبية الرغبات الترفيهية لسكان وزوار المملكة.