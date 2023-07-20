المدينة المنورة تستقبل 557 ألف حاج بعد تأدية المناسك

وصل إلى المدينة المنورة أكثير من 557 ألف حاج بعد تأدية مناسك الحج قادمين من بلدان مختلفة، ووصلوا إلى المدينة من خلال المنافذ الجوية والبرية.

أعداد الحجاج الذين غادروا المدينة المنورة

أما من غادروا أظهرت الاحصائيات أن عدد الحجاج المغادرين للمملكة بعد تأدية المناسك 390621 حاجا، وغادر اليوم 29010 حجاج، حيث غادر منهم 26736 حاجا من مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة عبر ١١٣ رحلة، وغادر 2274 حاجا من محطة استقبال الهجرة عبر ٢٨ رحلة، فيما غادر 2097 حاجا عبر محطة قطار الحرمين الشريفين علي متن 7 رحلات، كما غادر 165 حاجا من مركز حجاج البر عبر 4 رحلات.

الحجاج المتبقين في المدينة المنورة

وتبقى عدد من الحجاج في المدينة المنور حتى اليوم وبلغ عددهم 167151 حاجاً من جنسيات مختلفة.

وقدمت السلطات الخدمات الطبية للحجاج لبيت الله الحرام اليوم واستفاد منها 1790 حاجًا، كما وصلت نسبة الإشغال السكني في المدينة بنسبة 55%.

وبلغت نسبة إشغال السكن بالمدينة المنورة 55٪؜ ، فيما استفاد من الخدمات الطبية المقدمة لحجاج بيت الله الحرام لليوم 1790 حاجاً.