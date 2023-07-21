صديق ميسي الثاني ينتقل إلى إنتر ميامي.. والثالث في الطريق

أعلن نادي إنتر ميامي الأمريكي تعاقده مع الظهير الأيسر الإسباني المخضرم خوردي ألبا في صفقة انتقال حر، ليكون الصديق الثاني للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بعد سيرجيو بوسكيتس.

وكان إنتر ميامي تعاقد مع ليونيل ميسي قادما من باريس سان جيرمان الفرنسي، قبل أن يضم زميله الإسباني السابق سيرجيو بوسكيتس لاعب برشلونة السابق، في صفقة انتقال حر أيضا.

تفاصيل صفقة انتقال خوردي ألبا إلى إنتر ميامي

ووقع خوردي ألبا عقدا لموسم واحد مع إنتر ميامي مع إمكانية التمديد لموسم أخر، بعدما رحل عن برشلونة عقب نهاية الموسم الماضي 2022-2023.

وتأتي صفقة التعاقد مع صاحب الـ34 عاما قبل الظهور الأول المحتمل لزميليه السابقين في برشلونة ليونيل ميسي وسيرجيو بوسكيتس خلال مواجهة كروز أزول المكسيكي مساء الجمعة في بطولة كأس الدوريات، التي تجمع بين فرق من أمريكا والمكسيك.

وسيحاول الثلاثي السابق لبرشلونة تحت قيادة تاتا مارتينو مدربهم السابق في النادي الكاتالوني، إنقاذ إنتر ميامي من سلسلة هزائمه المتتالية بالدوري المحلي.

ويتطلع إنتر ميامي الذي تأسس في 2018 والمملوك بشكل جزئي للأسطورة الإنجليزي ديفيد بيكهام، لاستعادة إتزانه بعد تسجيل أسوأ بداية ممكنة في الدوري الأمريكي للمحترفين.

ماذا قال إنتر ميامي عن صفقة جوردي ألبا؟

وقال مدير كرة القدم والمدير الرياضي لإنتر ميامي كريس هندرسون "خوردي لاعب بارع وديناميكي وذو خبرة ونحن متحمسون للتعاقد معه لمواصلة تعزيز فريقنا".

وأضاف "لقد أثبت لأكثر من عقد من الزمان أنه أحد أفضل المدافعين في كرة القدم بسبب صلابته الدفاعية وقدرته على المساهمة في الهجوم".

وختم هندرسون بالقول "نعلم أنه سيساعد إنتر ميامي على تحقيق أهدافه هذا الموسم وما بعده".

إنييستا يقترب من إنتر ميامي

من جانبه، أكدت تقارير إعلامية أميركية أن النجم الإسباني أندريس إنييستا بات على أعتاب الانضمام إلى نادي إنتر ميامي.

وكان أندريس إنييستا زامل كلا من ميسي ومواطنيه بوسكيتس وألبا خلال فترة لعبه مع برشلونة التي حقق فيها مجدا تاريخيا مع الفريق الذي حمل شارة قيادته قبل الرحيل إلى فيسيل كوبي الياباني عام 2018.

وأشارت التقارير إلى أن المفاوضات بين إنتر ميامي وأندريس إنييستا بلغت أشواطًا متقدّمةً.

ومن المنتظر أن يوقع إنييستا عقدًا لمدة موسمين مع خيار التمديد لموسم ثالث.

ويعد إنييستا من أفضل لاعبي خط الوسط على الساحة الكروية رغم تقدمه في السن، حيث يبلغ من العمر 39 عامًا، ولا ينوي اعتزال كرة القدم.

جدير بالذكر أن إنتر ميامي سيكون المحطة الثالثة لإنييستا إذا تمت الصفقة، بعدما لعب لبرشلونة لمدة 16 عاما خلال الفترة من 2002 حتى 2018 وفيسيل كوبي الياباني بين عامي 2018 و2023 قبل الرحيل عن النادي.