هيئة الولاية على أموال القاصرين تطلق منصة المفقودات للحجاج

أطلقت الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومَن في حكمهم منصة تسجيل المفقودات لحجاج ومعتمري بيت الله الحرام، بهدف لتسهيل ايصال المفقودات عبر الخدمة الإلكترونية (لحجاج الداخل).

إطلاق منصة المفقودات للحجاج

وقالت الهيئة، إن المنصة تتيح للأفراد تقديم البلاغات وتسجيل المفقودات النقدية والعينية.

ودعت الهيئة الأفراد للدخول عبر الرابط الإلكتروني المخصص لذلك:

رابط بوابة المفقودات

وأشارت الهيئة إلى أن التقديم على المنصة من خلال رابط خدمات الأفراد (حجاج الداخل).

خدمة تقديم البلاغات عبر المنصة

من جانبه، أوضح رئيس فريق هيئة الولاية لأعمال الحج الدكتور إبراهيم بن عبد الله الصفيان أن المنصة تتيح للأفراد تقديم البلاغات وتسجيل المفقودات النقدية والعينية.

وأكد أن إطلاق المنصة الإلكترونية يأتي ضمن مبادرات الهيئة للمساهمة في خدمة ضيوف الرحمن وتيسير إجراءات تسليم المفقودات الخاصة بهم في موسم الحج.