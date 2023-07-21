تركيا تأمر باعتقال سياسي دنماركي و9 آخرين لحرق المصحف

أصدرت تركيا أمر اعتقال لراسموس بالودان بعد قيامه بحرق نسخة من المصحف أمام السفارة التركية في ستوكهولم في يناير الماضي، وفقا لوكالة الأنباء الدنماركية.

وأكد وزير العدل التركي يلماز تونج إصدار أمر باعتقال السياسي الدنمركي راسموس بالودان و9آخرين لحرق المصحف.

جرائم كراهية ضد الإسلام

في السياق، نددت تركيا بتنديس المصحف الشريف أمام السفارة العراقية في ستوكهولم، فيما دعت السويد إلى اتخاذ إجراءات رادعة لتجنب أي عمل مماثل.

وأفادت وزارة الخارجية التركية بأنها تتوقع أن تتخذ السلطات السويدية إجراءات رادعة لمنع جرائم الكراهية ضد الإسلام.

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