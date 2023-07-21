الأخبار الاقتصادية

19 فرصة استثمارية تطرحها أمانة نجران في الوديعة

21 يوليو 2023 · < 1 minutes
أمانة نجران
أمانة نجران

طرحت أمانة منطقة نجران، ممثلة في بلدية الوديعة، 19 فرصة استثمارية في مواقع متعددة بمركز الوديعة، عبر بوابة الاستثمار البلدي "فرص".

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تتضمن الفرص المطروحة إنشاء وتشغيل وصيانة 15 موقعاً تشتمل على:

أمانة نجران
أمانة نجران
  • أنشطة تجارية متعددة الاستخدامات.
  • إنشاء وتشغيل وصيانة ملعب كرة قدم قائم.
  • ترميم وتشغيل وصيانة سوق المواشي.
  • إنشاء وتشغيل وصيانة كشكين لتقديم الغذاء.

ودعت أمانة منطقة نجران، المستثمرين الراغبين بالتنافس إلى الاطلاع على الفرص، وتفاصيل المنافسة من خلال تطبيق "فرص".