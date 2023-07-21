19 فرصة استثمارية تطرحها أمانة نجران في الوديعة

طرحت أمانة منطقة نجران، ممثلة في بلدية الوديعة، 19 فرصة استثمارية في مواقع متعددة بمركز الوديعة، عبر بوابة الاستثمار البلدي "فرص".

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تتضمن الفرص المطروحة إنشاء وتشغيل وصيانة 15 موقعاً تشتمل على:

أنشطة تجارية متعددة الاستخدامات.

إنشاء وتشغيل وصيانة ملعب كرة قدم قائم.

ترميم وتشغيل وصيانة سوق المواشي.

إنشاء وتشغيل وصيانة كشكين لتقديم الغذاء.

ودعت أمانة منطقة نجران، المستثمرين الراغبين بالتنافس إلى الاطلاع على الفرص، وتفاصيل المنافسة من خلال تطبيق "فرص".