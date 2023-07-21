لماذا بكى ديميتري باييت بعد إعلان مارسيليا رحيله؟

لم يستطع ديميتري باييت، نجم مارسيليا المخضرم، التحكم في دموعه، ليبكي في مؤتمر الإعلان عن رحيله اليوم الجمعة.

وأعلن مارسيليا في مؤتمر صحفي اليوم فسخ عقد النجم الفرنسي صاحب الـ36 عامًا، وبالتالي عدم إكمال العام الأخير المتبقي في العقد.

وقال بابلو لونجوريا، رئيس مارسيليا، في المؤتمر، "قرر النادي ألا يواصل المغامرة مع القائد، هذا القرار استغرق عدة أسابيع من التفكير والنقاش".

وأضاف لونجوريا موجهًا حديثه إلى اللاعب "ديميتري، أنت عنصر مهم جدًا في تاريخ مارسيليا، ألهمت أجيالًا من جماهير الفريق من خلال الكثير من الأوقات الجميلة والانتصارات الرائعة".

وتابع رئيس مارسيليا "هذا ليس وداعًا، بل إلى اللقاء قريبًا، فأبواب النادي مفتوحة أمامك".

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وأمام هذه الكلمات، لم يتمالك باييت دموعه، حيث قال إنه يريد الاستمرار في اللعب بعد موسم صعب للغاية، لم يكن يلعب فيه بصفة منتظمة مع الفريق.

وأضاف باييت "أشكر زملائي ورؤسائي وجميع المدربين الذين أشرفوا على تدريبي، وجميع الذين كانوا حولي لكي أكون في كامل جاهزيتي دائمًا".

𝙈𝙚𝙧𝙘𝙞 𝙘𝙖𝙥𝙞𝙩𝙖𝙞𝙣𝙚 🙌💙 Talent pur doté d’une élégance rare, le numéro 10 de l’OM a marqué le club par sa classe technique, ses buts et ses passes qui ont inspiré toute une génération d’olympiennes et d’olympiens. L’ensemble du club souhaite à Dimitri Payet, ainsi… pic.twitter.com/1JAYweOxNA — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 21, 2023

لماذا بكى ديميتري باييت في مؤتمر رحيله؟

وربما لم تكن دموع باييت مفاجئة لجماهير مارسيليا، لأن النجم الفرنسي كان صرح من قبل بأنه يرغب في الرحيل عن الفريق وهو فائز بلقب.

ولم يحقق مارسيليا أي بطولة في الموسم الماضي 2022-2023، إذ أنهى الدوري الفرنسي في المركز الثالث برصيد 73 نقطة، خلف البطل باريس سان جيرمان ووصيفه لانس.

كما خرج مارسيليا من الدور ربع النهائي لبطولة كأس فرنسا، على يد فريق أنيسي.

وتوقفت رحلة مارسيليا في دوري أبطال أوروبا عند دور المجموعات، إذ تذيل مجموعته.

وشارك باييت في 27 مباراة مع مارسيليا في كل البطولات خلال الموسم الماضي، لكن معظم مشاركاته جاءت احتياطيًا، إذ يبلغ إجمالي دقائق لعبه 961 دقيقة فقط.

ولم يسجل باييت سوى 4 أهداف، كما صنع 3 أهداف أخرى.

وكان باييت انضم إلى مارسيليا عام 2013، ثم انتقل إلى وست هام يونايتد عام 2015.

وفي 2017 عاد النجم الفرنسي إلى صفوف مارسيليا ليستمر معه حتى رحيله اليوم.

وسيكون على باييت البحث عن نادٍ جديد للانضمام إليه في صفقة انتقال حر قبل إغلاق فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وإلا سيكون مهددًا بعدم اللعب حتى فترة الانتقالات الشتوية، يناير المقبل، على الأقل.