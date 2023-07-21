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الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام تستفتح خطبة العام الجديد بمنبر على طراز فريد

21 يوليو 2023 · < 1 minutes
المسجد الحرام
المسجد الحرام

انطلاقًا من الهوية الجديدة استفتحت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي خطبة صلاة الجمعة للعام الهجري 1445هـ، بمنبرها الحديثة والجديدة التي جاءت بطراز إسلامي فريد، المستوحاة من الرواق السعودي.

المسجد الحرام
المسجد الحرام

ويعتبر الرواق أيقونة بناء معمارية ولتصبح أعجوبة في العمارة والبناء، وحرصت الحكومة المملكة العربية السعودية على بناء المسجد الحرام بأفضل التصاميم من أجل راحة وسلامة ضيوف الرحمن، وتوفير مساحات واسعة داخل المسجد الحرام، تم تبليطه بالرخام بألوان مختلفة.

 

وحرصت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، على اختيار أفضل التصاميم والإنارة، بالإضافة إلى وأعمدة ملبسة بالرخام وألوان زاهية في السقف.