أردني الجنسية.. الأمم المتحدة تعرب عن حزنها العميق على مقتل أحد موظفيها باليمن

أعربت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، عن حزنها العميق حول مقتل أحد موظفي برنامج الأغذية العالمي "WFP"، التابع للمنظمة، في محافظة تعز جنوب غربي اليمن، على يد مسلح مجهول.

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وقال متحدث باسم برنامج الأغذية العالمي: "يشعر البرنامج بحزن عميق لأن موظفًا متفانيًا قُتل في اليمن اليوم على أيدي مسلحين مجهولين.. لا يمكننا التعليق أكثر في الوقت الحالي"، حسب وكالة "فرانس برس".

تفاصيل مقتل أحد موظفي الأمم المتحدة في اليمن

وقُتل موظّف أردني الجنسية في برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، في جنوب غرب اليمن، وفق ما أعلنت المنظمة، ووزير الصحة اليمني قاسم بحيبح.

وكان وزير الصحة اليمني قاسم بحيبح، كتب عبر تويتر: "اعتداء إجرامي آثم يطال أحد كوادر العمل الإنساني بـWFP في مدينة التربة بتعز"، مقدما التعازي لأسرته، داعيًا الجهات الأمنية إلى "القبض على المجرمين وتقديمهم للعدالة".

وحسب وكالة الأنباء الألمانية؛ قال مصدر في شرطة تعز، إن مسلحا مجهولا على متن دراجة نارية أطلق النار على مؤيد حميدي (أردني الجنسية) رئيس برنامج الغذاء العالمي بالمحافظة، أثناء تناوله وجبة الغداء بأحد مطاعم مدينة التربة، مشيرا إلى أن المسلح لاذ بالفرار عقب عملية الاغتيال مباشرة، وجرى نقل جثمان الموظف الأممي إلى مستشفى خليفة بنفس المدينة.