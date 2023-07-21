نجم الجزائر يعلن انتقال رياض محرز الأهلي (صورة)

أعلن الجزائري يوسف بلايلي، لاعب الأهلي السابق، انتقال مواطنه رياض محرز، جناح مانشستر سيتي، إلى صفوف الفريق الأخضر خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وارتبط اسم محرز بقوة بالانتقال إلى الأهلي هذا الصيف في ظل حملة التدعيمات القوية التي تجريها أندية الدوري السعودي للمحترفين (دوري روشن)، استعدادًا للموسم الجديد 2023-2024.

ونشر بلايلي، صديق محرز وزميله في منتخب الجزائر، عبر حسابه على تطبيق "سناب شات" اليوم الجمعة صورة لتصميم يُظهر اللاعب بقميص الأهلي، وكتب عليها باللغة الفرنسية "مبروك أخي".

وما يؤكد التكهنات أن اسم رياض محرز لم يكن ضمن قائمة مانشستر سيتي التي سافرت إلى اليابان لخوض فترة إعداد قبل الموسم الجديد.

ولعب البلايلي، صاحب الـ31 عامًا، ضمن صفوف الأهلي خلال الفترة من أغسطس 2019 إلى أكتوبر 2020 قادمًا من الترجي التونسي.

التقارير تؤكد انتقال محرز إلى الأهلي

وحسب التقارير الصحفية، فإن صفقة انتقال محرز إلى الأهلي تمت بالفعل، بعد اتفاق الأهلي مع محرز وناديه على كل البنود التعاقدية.

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واجتاز محرز الكشف الطبي في الأهلي مساء أمس الخميس.

وتوصل الأهلي ومانشستر سيتي لاتفاق حول إتمام الصفقة مقابل 35 مليون يورو (30 مليون يورو ثابتة، إضافة إلى 5 ملايين يورو كمتغيرات).

ومن المقرر أن يوقع محرز على عقد انتقاله إلى الأهلي لمدة 4 أعوام، ما يعني أنه سيبقى في قلعة "الراقي" حتى عام 2027.

واتفق محرز مع الأهلي على راتب سنوي قدره 43 مليون جنيه إسترليني.

وسيكون محرز هو سادس صفقات الأهلي في الميركاتو الصيفي الجاري بعد التعاقد مع السنغالي إدوارد ميندي، بالإضافة إلى البرازيلي روبيرتو فيرمينو، وسميحان النابت، وفهد الرشيدي، وعبدالله عطيف في صفقات انتقال حر.