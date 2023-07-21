بوتين يتعهد بالرد في حال استهداف بيلاروسيا

هاجم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم، دولة بولندا بعد أن أرسلت تعزيزات عسكرية إلى الحدود مع دولة بيلاروسيا.

بوتين يتوعد بالرد في حال استهداف بيلاروسيا

وقال بوتين :«أي اعتداء أو عدوان على بيلاروسيا سيكون بمثابة عدوان على روسيا التي سترد عليه بكل الوسائل التي في حوزتها».

وحذر بوتين خلال اجتماع لمجلس الأمن الروسي بث التلفزيون :«من أي تحرك عسكري من بولندا اتجاه بيلاروسيا».

كما اتهم بولندا بالرغبة في السيطرة على أراض في غرب أوكرانيا، وهو اتهام سبق للسلطات الروسية أن وجهته غير مرة.

بوتين عن الهجوم المضاد أوكرانيا لن تحقق أي نتيجة

وقال بوتين إنه«من الواضح حالياً أن الرعاة الغربيين لنظام كييف يعانون خيبة أمل جراء نتائج الهجوم المضاد المزعوم التي أثارت سلطات كييف الضجيج بشأنه خلال الأشهر الماضية».

أضاف أن "لا الموارد الهائلة التي تم ضخها في نظام كييف ولا الإمدادات الغربية بالأسلحة والدبابات والمدفعية والمدرعات والصواريخ تساعد" أوكرانيا، مؤكداً أنها لم تحقق "أي نتيجة حتى الآن".

اقرأ أيضاً.. بوتين يعلن شروطه للعودة إلى اتفاق الحبوب

وأضاف أن«لا الموارد الهائلة التي تم ضخها في نظام كييف ولا الإمدادات الغربية بالأسلحة والدبابات والمدفعية والمدرعات والصواريخ تساعد أوكرانيا»، قائلا:« إن أوكرانيا لم تحقق أي نتيجة حتى الآن».

أوكرانيا تتكبد خسائر هائلة

كما أشاد بالجيش الروسي الذي يقاتل بطريقة احترافية، في الوقت الذي تكبدت فيه القوات الأوكرانية خسائر هائلة.