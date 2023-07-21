لقب ذهبي و4 بطولات.. ماذا قدم عمر السومة مع الأهلي؟

رحل السوري عمر السومة عن صفوف الأهلي، تاركًا ورائه تاريخًا مميزًا من الإنجازات والألقاب الفردية في قلعة "الراقي".

وأعلن العربي القطري رسميًا مساء اليوم الجمعة ضم عمر السومة بعقد لمدة عامين، قادمًا من الأهلي.

ولعب عمر السومة في صفوف العربي خلال الموسم الماضي على سبيل الإعارة من الأهلي، حيث تألق وأثبت جدارته رغم تقدمه في العمر (34 عامًا).

وكانت تقارير صحفية أشارت في وقت سابق إلى أن عمر السومة وقع مخالصة مالية مع الأهلي، علمًا بأنه كان يتبقى في عقده موسمًا واحدًا.

وحس التقارير فإن عمر السومة تنازل عن مبلغ مليون ونصف المليون دولار تمثل المتبقي للاعب من مستحقات مالية سابقة مع النادي، كما تنازل عن رواتبه المتبقية في العام الأخير من عقده للموسم المقبل.

وجاء الاستغناء عن عمر السومة بعد انضمام البرازيلي روبرتو فيرمينو إلى صفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجاري.

ماذا قدم عمر السومة مع الأهلي؟

وانضم عمر السومة إلى صفوف الأهلي قادمًا من القادسية الكويتي في يوليو 2014.

وقضى عمر السومة 9 مواسم مع الأهلي، علمًا بأن الموسم الأخير قضاه معارًا إلى العربي القطري.

ولعب عمر السومة مع الأهلي 246 مباراة في كل البطولات والمناسبات، سواء المحلية أو الآسيوية.

ونجح المهاجم السوري الدولي في تسجيل 195 هدفًا بقميص الأهلي، وتقديم 30 تمريرة حاسمة لزملائه تحولت إلى أهداف.

عمر السومة الهدّاف التاريخي للدوري السعودي للمحترفين

ويغادر عمر السومة الدوري السعودي للمحترفين وهو يملك رقمًا تاريخيًا، كونه الهدّاف التاريخي للمسابقة برصيد 144 هدفًا.

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ألقاب عمر السومة مع الأهلي

وقاد عمر السومة بأهدافه الأهلي للتتويج بـ4 ألقاب مختلفة مع الفريق.

وفاز عمر السومة مع الأهلي بألقاب الدوري السعودي للمحترفين، وكأس خادم الحرمين الشريفين، وكأس ولي العهد، إضافة إلى السوبر.

ماذا قدم عمر السومة مع العربي القطري؟

وقدم عمر السومة موسمًا ناجحًا مع العربي في قطر، إذ لعب 27 مباراة في جميع المسابقات خلال الموسم المنصرم، وتألق بتسجيل 27 هدفا بمعدل هدف في كل مباراة، بخلاف تقديم 6 تمريرات حاسمة.

ونجح السومة في المساهمة بتحقيق بطولة الكأس للنادي القطري بعد غياب 30 عاما، فيما حصل الدحيل على لقب الدوري القطري.