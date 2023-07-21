مرجحة جدا.. رئيس وزراء أرمينيا يحذر من حرب جديدة في أوروبا

قال رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، اليوم الجمعة، إنه من المرجح اندلاع حرب جديدة بين بلاده وأذربيجان.

يشار إلى أن أرمينيا وأذربيجان تتنزاعان السيطرة على جيب ناغورني كراباخ.

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وحذر باشينيان، في مقابلة مع "فرانس برس"، من أنه "ما لم يتم إبرام معاهدة سلام وتصديق برلماني البلدين عليها، فمن المرجح بالطبع اندلاع حرب جديدة".

واتهم رئيس وزراء أرمينيا، الجيش الأذربيجاني بجعل ناغورني كراباخ "منطقة معزولة"، كما اتهم أذربيجان بارتكاب "إبادة جماعية" في جيب ناغورني كراباخ، الخاضع منذ أشهر لحصار من قوات باكو.

أزمة أرمينيا وأذربيجان

ناغورني كراباخ المنطقة المتنازع عليها بين أرمينيا وأذربيجان، هي عبارة عن جيب جبلي صغير يشكل جزءا من أذربيجان، لكن يسكنه نحو 120 ألف أرمني.