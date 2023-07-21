في تجربة ثالثة.. لاعب مصري جديد ينضم إلى الدوري السعودي

أعلن نادي الأخدود، الصاعد حديثًا إلى الدوري السعودي للمحترفين (دوري روشن)، ضم الجناح المصري أحمد مصطفى، قادمًا من فريق سموحة السكندري.

وذكر الحساب الرسمي لنادي الأخدود على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، مساء اليوم الجمعة، "الجناح المصري أحمد مصطفى ينضم لكتيبة الأخدود".

ونشر حساب الأخدود مقطع فيديو يتضمن بعض اللقطات والأهداف لأحمد مصطفى بقميص فريقي سموحة والإسماعيلي في الدوري المصري، إضافة إلى لقطات لتوقيعه على عقد انتقاله إلى الفريق السعودي.

ولم يكشف الأخدود تفاصيل التعاقد مع أحمد مصطفى، إلا أن تقارير صحفية مصرية أشارت إلى أن اللاعب انتقل لمدة عام واحد على سبيل الإعارة.

مصري جديد في الدوري السعودي

وسيكون أحمد مصطفى، البالغ من العمر 25 عامًا، لاعبًا مصريًا جديدًا ينضم إلى الدوري السعودي للمحترفين.

ويلعب المصريان أحمد حجازي وطارق حامد مع الاتحاد، علمًا بأن المدافع تعرض لإصابة بطع في الرباط الصليبي للركبة الموسم الماضي، وسيغيب عن فريقه حتى يناير المقبل، فيما تحوم الشكوك حول مستقبل لاعب الوسط في قلعة "النمور" بعد انضمام نجولو كانتي، واقتراب البرازيلي فابينيو.

أيضًا يلعب المصري مصطفى فتحي في صفوف التعاون، وإن كان اللاعب قريبًا من العودة إلى الدوري المصري عبر بوابة بيراميدز، حيث ينوي النادي لتفعيل بند الشراء النهائي في عقد إعارة اللاعب.

تجربة ثالثة لأحمد مصطفى في الدوري السعودي

ولا يعتبر أحمد مصطفى غريبًا على أجواء الدوري السعودي، إذ ستكون تجربته مع الأخدود هي الثالثة له في المسابقة.

ولعب أحمد مصطفى في صفوف أبها على سبيل الإعارة قادمًا من جينك البلجيكي خلال الفترة من أغسطس 2019 حتى يناير 2020.

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كما انتقل أحمد مصطفى إلى صفوف العدالة معارًا من الفريق البلجيكي ذاته من يناير إلى يونيو 2020.

ولم يترك أحمد مصطفى بصمة مؤثرة مع الفريقين، حيث لعب لكل فريق 5 مباريات فقط في كل البطولات، لم يتمكن خلالها من تسجيل الأهداف أو صناعتها.

وبخلاف تجربتيه مع أبها والعدالة، لعب أحمد مصطفى لجينك البلجيكي، وبتروجت والداخلية وسموحة والإسماعيلي.

يذكر أن الأخدود تأهل إلى دوري روشن في الموسم الجديد قادمًا من دوري الدرجة الأولى (دوري يلو).