الإمارات تستدعي السفيرة السويدية بسبب استمرار الاعتداء على المصحف الشريف

قامت وزارة الخارجية الإماراتية باستدعاء القائمة بالأعمال في السفارة السويدية لديها؛ لتسليمها مذكرة احتجاج رسمية على استمرار الاعتداءات والإساءات التي يقوم بها متطرفون في ستوكهولم على نسخ من المصحف الشريف.

السويد تسمح بحرق المصحف الشريف

كما استنكرت الوزارة مواصلة الحكومة السويدية السماح بممارسة هذه الأعمال المسيئة، وتهربها من مسؤوليتها الدولية وعدم احترام القيم الاجتماعية في هذا الصدد، مشددةً على أن هذه التصرفات المسيئة تتناقض مع الأعراف والقوانين الدولية، ويؤدي إلى اندلاع النزاعات وتصعيدها وتكرارها في العالم.

وكانت السويد قد سمحت لبعض المتطرفين بحرق المصحف الشريف وهذه الواقعة لم تكن الأولى وفي استفزاز جديد لمشاعر المسلمين حول العالم، قام الملحد العراقي سلوان موميكا بحرق نسخة من القرآن الكريم والعلم العراقي، أمس الخميس، أمام السفارة العراقية بالعاصمة السويدية ستوكهولم، وذلك للمرة الثانية، بعد أن قام موميكا بحرق المصحف الشريف في صباح أول أيام عيد الأضحى المبارك أمام المسجد الكبير بستوكهولم أثناء صلاة العيد في الـ 26 الشهر الماضي.

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