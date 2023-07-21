سافيتش يتحدث عن كواليس انتقاله إلى الهلال.. عائق اللغة.. والفوز بالبطولات (فيديو)

كشف الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، لاعب وسط الهلال الجديد، عن كواليس انتقاله إلى الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، مشيرًا إلى أنه يستهدف الفوز بكل البطولات التي ينافس عليها الفريق.

وانضم سيرجي سافيتش إلى صفوف الهلال قادمًا من لاتسيو بعقد لمدة 3 أعوام، وهو ثالث صفقات "الزعيم" هذا الصيف بعد كاليدو كوليبالي، وروبن نيفيز.

سافيتش يكشف كواليس انضمامه إلى الهلال

وقال سافيتش، في حوار مصور مع المركز الإعلامي لنادي الهلال، نُشر اليوم الجمعة، "بدأ كل شيء عندما كنت في إجازة على الشاطئ، أخبرني وكلائي أن هناك عرضًا لي للذهاب إلى السعودية".

وأضاف "كانت لي الرغبة في التغيير، واخترت الهلال، سعيد بالطريقة التي تحدثنا بها أنا وعائلتي وكيف قررنا ذلك والذهاب إلى الهلال".

وتابع سافيتش "أعرف الهلال منذ عامين، كان الكثير من المشجعين يكتبون لي عبر تطبيق إنستاجرام، لم أتمكن من قراءة كل شيء بسبب عدد الرسائل".

وواصل "تعرضت لصدمة لأني لم أتوقع هذا الكم من الحصص التدريبية في المعسكر، ولم يكن لدي وقت كافٍ للتدرب بمفردي قبل الانضمام للفريق".

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وأكمل "تحدثت مع المدرب وأوضح لي الأهداف وأعلم أن الموسم الماضي لم يكن جيدًا للفريق وهدفنا هو الفوز بجميع البطولات مع النادي".

عائق اللغة العربية

وقال سافيتش "أحاول أن أتعامل مع زملائي بالفريق باللغة العربية، لكني لم أتعلمها بعد، أعرف بعض أسماء لاعبي الفريق مثل، كاريلو، البليهي، الحمدان، سعود، مصعب، وغيرهم".

وأكمل النجم الصربي "البليهي يريد التحدث معي باللغة الإنجليزية لكنه لا يجيدها، لذلك قررت أن أعلّمه اللغة الإنجليزية، سعود عبدالحميد يضحك دائمًا مهما حدث".

وأتم سافيتش تصريحاته بالقول "تحدثت مع اللاعبين وأدركت حجم طموحات النادي، علينا أن نكون دائما في القمة وأن نجلب البطولات والألقاب إلى الهلال، لذلك لا أطيق الانتظار لخوض أول مباراة مع الفريق".

وينافس الهلال على لقب كأس الملك سلمان للأندية الأبطال (البطولة العربية للأندية)، والتي تقام في المملكة العربية السعودية في الفترة من 27 يوليو الجاري حتى 12 أغسطس المقبل.

كما يسعى الهلال لاستعادة لقب الدوري السعودي للمحترفين (دوري روشن) الذي يبدأ يوم 11 أغسطس الجاري، علمًا بأن الفريق الأزرق يواجه أبها يوم 14 من نفس الشهر في الجولة الافتتاحية.