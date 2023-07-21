السومة ثالثًا.. أكثر اللاعبين الأجانب خوضًا للمباريات في تاريخ الدوري السعودي

حفر السوري عمر السومة، نجم الأهلي السابق والعربي القطري الحالي، اسمه بحروف من ذهب في سجلات تاريخ الدوري السعودي للمحترفين.

وانتقل عمر السومة من الأهلي إلى العربي القطري اليوم الجمعة بعقد لمدة عامين.

وجاء الاستغناء عن عمر السومة بعد انضمام البرازيلي روبرتو فيرمينو إلى صفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجاري.

ويتصدر قائمة أكثر اللاعبين الأجانب خوضًا للمباريات في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين البرازيلي إلتون جوزيه لاعب النصر والوحدة السابق.

اقرأ أيضًا: لقب تاريخي و4 بطولات.. ماذا قدم عمر السومة مع الأهلي؟

وكان عمر السومة يحتاج لخوض الموسم المقبل في الدوري السعودي للمحترفين لاعتلاء صدارة هذه القائمة التاريخية.

اللافت أن هناك 5 لاعبين في القائمة مازالوا ينشطون في الدوري السعودي للمحترفين حتى الآن، ويمكنهم زيادة رصيدهم من المباريات، لكن الأكيد أن الرقم القياسي لن ينكسر في الموسم الجديد.

قائمة أكثر اللاعبين أجانب خوضًا للمباريات في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين

1- إلتون جوزيه

لعب إلتون جوزيه 209 مباريات في الدوري السعودي للمحترفين، أكثر من أي لاعب أجنبي آخر في تاريخ المسابقة، علمًا بأن اللاعب مثّل فرق النصر والفتح والوحدة والقادسية.

2- جهاد الحسين

لعب السوري جهاد الحسين 207 مباريات في الدوري السعودي للمحترفين في المركز الثاني، حيث لعب لفرق نجران، والتعاون والرائد.

3- عمر السومة

خاض السوري الآخر عمر السومة 180 مباراة في الدوري السعودي للمحترفين، كثالث أكثر لاعب أجنبي خوضًا للمباريات، لكنه يتصدر قائمة الهدّافين التاريخيين للمسابقة بـ144 هدفًا.

4- ساندرو مانويل

البرازيلي ساندرو مانويل لعب 162 مباراة في المركز الرابع، وسبق له اللعب لفريقي التعاون والفتح.

5- رومارينيو

البرازيلي الآخر رومارينيو، نجم الاتحاد الحالي، يأتي في المركز الخامس برصيد 144 مباراة، ويمكنه زيادة رصيده من المباريات في المواسم المقبلة.

6- إيجور روسي

برازيلي جديد في القائمة هو إيجور روسي الذي لعب 143 مباراة بقميص الفيصلي.

7- ليندر توامبا

ويأتي الكاميروني ليندر توامبا، لاعب التعاون الحالي، في المرتبة السابعة برصيد 131 مباراة، وبالتأكيد سيتقدم إلى مركز أفضل في القائمة خلال الموسم الجديد.

8- أندريه كاريلو

البيروفي أندريه كاريلو، نجم الهلال الحالي، يحل ثامنًا بـ129 مباراة.

9- بيتروس

البرازيلي بيتروس، الذي يلعب في صفوف الفتح حاليًا، سبق له أيضًا أن مثّل النصر، وخاض في الدوري السعودي للمحترفين 126 مباراة.

9- فيليب كيش

ويأتي السلوفاكي فيليب كيش، لاعب الاتفاق سابقًا، في المرتبة التاسعة أيضًا بالتساوي مع بيتروس، برصيد 126 مباراة.

9- محمد فوزير

المحترف المغربي محمد فوزير، لاعب الرائد الحالي والنصر وأحد السابق، يأتي هو الآخر في المركز التاسع بالتساوي مع بيتروس وكيش بنفس الرصيد.