لجنة الحج والزيارة: وصل المدينة المنورة اليوم 22.718 حاجاً

بلغ عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة، بعد أن أنعم الله عليهم بأداء مناسك الحج حتى اليوم الجمعة، 550.580 حاجا من عدة جنسيات، قدموا عبر المنافذ الجوية والبرية وقطار الحرمين الشريفين، وفقا لـ"واس".
وحسب إحصائية لجنة الحج والزيارة، لحركة استقبال ومغادرة الحجاج في المدينة المنورة، فإن:
- إجمالي الواصلين للمدينة المنورة اليوم بلغ 22.718 حاجاً.
- إجمالي الحجاج المغادرين في طريقهم إلى بلدانهم بلغ 418.734 حاجاً.
- بلغ عدد المغادرين لليوم الجمعة 28.113 حاجاً.
- غادر منهم 26.069 حاجاً من مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة عبر 106 رحلات.
- غادر 2039 حاجا من محطة استقبال الهجرة عبر 20 رحلة.
- الحجاج المتبقين في المدينة المنورة حتى اليوم بلغ عددهم 161.750 حاجاً من جنسيات مختلفة.
- بلغت نسبة إشغال السكن بالمدينة المنورة 54٪.
- استفاد من الخدمات الطبية المقدمة لحجاج بيت الله الحرام لليوم 1689 حاجاً.