لجنة الحج والزيارة: وصل المدينة المنورة اليوم 22.718 حاجاً

بلغ عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة، بعد أن أنعم الله عليهم بأداء مناسك الحج حتى اليوم الجمعة، 550.580 حاجا من عدة جنسيات، قدموا عبر المنافذ الجوية والبرية وقطار الحرمين الشريفين، وفقا لـ"واس".

وحسب إحصائية لجنة الحج والزيارة، لحركة استقبال ومغادرة الحجاج في المدينة المنورة، فإن: