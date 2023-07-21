البيت الأبيض يؤكد تصريح قائدهم: مجموعة فاغنر لا تقاتل حاليا في أوكرانيا

أكد مستشار البيت الأبيض لشؤون الأمن القومي، جيك سوليفان، اليوم الجمعة، أن مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة لم تعد تقاتل في أوكرانيا بالوقت الحالي.

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وكان سوليفان يتحدث أمام مؤتمر "أسبن" للأمن، وأكد بما قاله تصريح قائد "فاغنر" يفغيني بريغوجين، والذي ظهر في مقطع فيديو، يوم الأربعاء، قال خلاله إن مقاتليه لن يواصلوا مشاركتهم بالحرب في أوكرانيا.

مصير فاغنر في روسيا

وكانت وزارة الدفاع البيلاروسية، أعلنت أنه خلال الأسبوع ستقوم وحدات بالقوات الخاصة البيلاروسية وممثلون من مجموعة فاغنر، بالتدرب على مهمات قتالية في موقع بريتسكي للتدريب قرب الحدود مع بولندا، حسب فرانس برس.

وفي 24 يونيو الماضي، احتل مقاتلو "فاغنر" مقرا للجيش الروسي في روستوف جنوبي روسيا لساعات، وقطعوا مسافة مئات الكيلومترات باتجاه موسكو، في تمرد انتهى في مساء نفس اليوم باتفاق ينص على مغادرة يفغيني بريغوجين إلى بيلاروسيا، وعُرض على مقاتلي المجموعة الانضمام إلى الجيش الروسي أو العودة إلى الحياة المدنية أو المغادرة مع قائدهم.