في خطوة تصعيدية.. سان جيرمان يستبعد مبابي من مباراة النصر

استبعد باريس سان جيرمان نجمه كيليان مبابي من القائمة المسافرة إلى اليابان لخوض مباراة النصر الودية هناك، في خطوة تصعيدية من النادي تجاه اللاعب الذي يرفض تجديد عقده.

وأعلن سان جيرمان عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت قائمة مكونة من 29 اسمًا، اختارها المدرب الجديد الإسباني لويس إنريكي، وطاقمه الفني، للسفر إلى اليابان لخوض جولة تحضيرية للموسم الجديد.

ولم تشهد القائمة اسم مبابي في مفاجأة كبيرة، خصوصًا أن اللاعب يعتبر أبرز نجوم الفريق، فيما لم يعلن النادي عن السبب.

وفسّرت تقارير صحفية هذا القرار بأنه خطوة تصعيدية تمثل تهديدًا واضحًا من سان جيرمان تجاه مبابي.

ويلعب سان جيرمان مباريات ودية في مدينتي طوكيو وأوساكا استعدادًا لموسمه الجديد، أولها مواجهة ضد النصر يوم الثلاثاء المقبل.

وبذلك يغيب مبابي عن مواجهة كريستيانو رونالدو، بعد أن تقابل اللاعبان في أكثر من مرة عندما كان النجم البرتغالي بقميص ريال مدريد.

ويواجه سان جيرمان النصر يوم 25 يوليو الجاري، ثم يلاقي سيريزو أوساكا الياباني يوم 28 من نفس الشهر.

ويتقابل سان جيرمان مع إنتر ميلان يوم 1 أغسطس المقبل، ويختتم جولته بمباراة ضد جيونبوك موتورز يوم 3 من نفس الشهر.

صراع بين سان جيرمان ومبابي

وينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان في صيف 2024، الأمر الذي أشعل الصراع بين الطرفين.

وقدم سان جيرمان عرضًا خياليًا لمبابي من أجل تجديد عقده، لكن النجم الفرنسي رفض علنًا في تصريحات إعلامية هذا العرض، وكشف أنه أرسل خطابًا رسميًا إلى النادي يفيد بذلك.

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وحسب التقارير الصحفية، فإن مبابي يخطط للانتقال إلى ريال مدريد مجانًا في الصيف المقبل.

من جانبه، وضع سان جيرمان مبابي بين خيارين، إما تجديد العقد أو الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية من أجل الاستفادة من عائد بيعه، بدلًا من فقدان اللاعب مجانًا الصيف المقبل.

أما مبابي فيظل متمسكًا بموقفه، وهو البقاء مع سان جيرمان لنهاية عقده، حتى لو استبعده النادي من المباريات، حسب تصريحات اللاعب نفسه.