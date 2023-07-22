قنبلة مدوية.. مبابي مطلوب في الهلال

كشفت تقارير صحفية عن مفاجأة مدوية تتعلق بالمهاجم كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي بنيل اهتمام الهلال للتعاقد معه هذا الصيف.

وكان باريس سان جيرمان استبعد كيليان مبابي من القائمة المسافرة إلى اليابان لخوض جولة تحضيرية للموسم الجديد، في خطوة تصعيدية من النادي تجاه اللاعب الذي يرفض تجديد عقده.

الهلال يريد التعاقد مع مبابي

وبحسب صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، فإن الهلال يسعى لخطب ود كيليان مبابي في الفترة المقبلة إذا كان لديه الرغبة في اللعب في الدوري السعودي.

وأضافت أن ذلك يأتي رغم تأكيد المقربين من مبابي بأنه يريد الانتقال إلى ريال مدريد هذا الصيف.

ونقلت الصحيفة عن موقع "ذا أتلتيك" أن مبابي نال اهتماماً من قبل أحد الأندية المشاركة في الدوري السعودي للمحترفين، ما قد يجعل انتقاله رقماً قياسياً على الصعيد العالمي.

ورغم ذلك، لا يوجد مؤشر حالي على أن المهاجم مهتم بالتوقيع مع أي ناد آخر غير ريال مدريد، خاصةً أنه كان قريبا من اتخاذ تلك الخطوة.

باريس سان جيرمان يعرض مبابي للبيع

وحسبما كشف الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو، خبير الانتقالات في أوروبا، فإن باريس سان جيرمان بدأ عرض مبابي للبيع ابتداء من اليوم السبت بعد استبعاده من الجولة التحضيرية للفريق في اليابان.

ويريد "PSG" بيع مبابي هذا الصيف حتى يحقق استفادة مادية من بيعه، ولا يخسر خدماته مجانا الصيف المقبل.

وأضاف صحفي "سكاي سبورت" أن باريس سان جيرمان يشعر أن كيليان مبابي يريد المغادرة مجانًا في عام 2024 بعد انتهاء عقده مع النادي، حيث يرفض تفعيل بند التجديد لعام آخر حتى 2025.

وأوضح أن صاحب الـ24 عاما لم يقم بالرد على طرح النادي على الرغم من الحديث العلني لناصر الخليفي رئيس النادي منذ أسابيع.

صراع بين سان جيرمان ومبابي

وقدم سان جيرمان عرضًا خياليًا لمبابي من أجل تجديد عقده، لكن النجم الفرنسي رفض علنًا في تصريحات إعلامية هذا العرض، وكشف أنه أرسل خطابًا رسميًا إلى النادي يفيد بذلك.

وحسب التقارير الصحفية، فإن مبابي يخطط للانتقال إلى ريال مدريد مجانًا في الصيف المقبل.

من جانبه، وضع سان جيرمان مبابي بين خيارين، إما تجديد العقد أو الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية من أجل الاستفادة من عائد بيعه، بدلًا من فقدان اللاعب مجانًا الصيف المقبل.

أما مبابي فيظل متمسكًا بموقفه، وهو البقاء مع سان جيرمان لنهاية عقده، حتى لو استبعده النادي من المباريات، حسب تصريحات اللاعب نفسه.