“البحر الأحمر الدولية” تعلن الانتهاء من تركيب 36 فيلا عائمة في “شيبارة”

أعلنت شركة "البحر الأحمر الدولية"، أمس الجمعة، الانتهاء من تركيب 36 فيلا عائمة في جزيرة شيبارة بوجهة البحر الأحمر.

وكانت الشركة قد بدأت تركيب الفلل العائمة مطلع العام الحالي، فيما قالت في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، إنه من المقرر أن يتم تركيب 12 فيلا أخرى الأسبوع المقبل.

الانتهاء من تركيب 36 فيلا عائمة

وتعد الفلل العائمة وجهة مثالية للاستماع بالطبيعة وسط البحار، علماً بأنها مصنوعة من الفولاذ المصقول المقاوم للصدأ، فيما تزن الواحدة منها 150 طناً.

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وتتميز الفلل بتصميمها المستوحى من البيئة الطبيعية، فيما يعكس تصميمها العصري ضوء الشمس وحرارتها، ومن يسكن يستطيع النظر إلى الماء والمنتجع السياحي، بدون حدود لما حوله.