اجتماعات دامت 4 أيام.. مجموعة العشرين تفشل في التوصل لاتفاق حول خفض الوقود الأحفوري

انتهت اجتماعات مجموعة العشرين، التي انعقدت في الهند على مدار 4 أيام، اليوم السبت، دون التوصل لتوافق في الآراء حول التخلص التدريجي من استخدام الوقود الأحفوري، وذلك بعد اعتراض بعض الدول المنتجة له.

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أزمة الوقود الأحفوري

وحسب "سكاي نيوز"؛ فإن استخدام الوقود الأحفوري كان محل تركيز في المناقشات، لكن المسؤولين لم يتوصلوا لتوافق في الآراء بشأن التقليل من استخدامه.

ومن جانبه؛ ذكر وزير الطاقة الهندي راج كومار سينغ، في مؤتمر صحفي عقب انتهاء الاجتماعات، إن بعض الدول أرادت استخدام عمليات احتجاز الكربون بدلا من التخلص من الوقود الأحفوري.

الاجتماعات فشلت أيضا في التوصل لتوافق حول حث البلدان المتقدمة على تحقيق الهدف المتمثل في حشد 100 مليار دولار سنويا، لأجل العمل المناخي في الاقتصادات النامية من عام 2020 إلى 2025، وكذلك حول وضع توصيف للحرب الروسية الأوكرانية.

وكان من المقرر أن يصدر مسؤولو الطاقة بالمجموعة بيانا مشتركا في نهاية اجتماعاتهم، ولكن لم يصدر بسبب خلافات حول عدد من القضايا، بينها الرغبة في زيادة قدرات إنتاج الطاقة المتجددة لـ3 أمثال بحلول 2030.

أزمة التغير المناخي

يأتي هذا في الوقت الذي تسلط فيه ظروف الطقس المتطرف في شتى أنحاء العالم، الضوء على أزمة المناخ التي تتفاقم.