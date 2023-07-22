نجم منتخب غانا على رادار تشيلسي

وضع تشيلسي محمد قدوس، نجم منتخب غانا وأياكس أمستردام الهولندي، على قائمة اللاعبين المطلوب انضمامهم خلال فترة الانتقالات الصيفية، حسب تقارير صحفية.

وقالت صحيفة "ذا أثليتك" ذائعة الصيت في تقرير لها اليوم السبت إن تشيلسي فتح خطوط الاتصال بمسؤولي أياكس بشأن الغاني محمد قدوس.

لكن تشيلسي لم يقدم عرضًا رسميًا إلى أياكس حتى كتابة هذه السطور، حسب ما ذكرته الصحيفة.

وفي الوقت نفسه، اقترب تشيلسي من الاتفاق مع اللاعب الشاب صاحب الـ22 عامًا على بنود العقد الشخصية.

ويعتبر قدوس واحد من عدة لاعبين يفاضل تشيلسي بينهم لضمه هذا الصيف، بعد رحيل عدد كبير من النجوم عن صفوف الفريق بطلب من المدرب الأرجنتيني الجديد ماوريسيو بوكيتينو.

ماذا قدم محمد قدوس مع أياكس الموسم الماضي؟

ويرغب قدوس في الرحيل عن أياكس خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، خصوصًا بعد أن رفض في أبريل الماضي عرضًا من النادي لتمديد عقده لمدة موسم واحد.

وينتهي عقد قدوس مع أياكس في صيف 2025.

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ويجيد قدوس اللعب في مركز قلب الهجوم، وكذلك الجناح الأيمن، فضلًا عن قدرته على شغل مركز صانع الألعاب.

ولعب قدوس مع أياكس 42 مباراة في كل البطولات خلال الموسم الماضي، سجل خلالها 18 هدفًا، وقدم 7 تمريرات حاسمة.

وبرز اسم قدوس في بطولة كأس العالم 2022 التي أقيمت في قطر نوفمبر الماضي، حيث أحرز هدفين في مرمى منتخب كوريا الجنوبية خلال مباريات الدور الأول.