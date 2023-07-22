مواعيد وصول الأندية المشاركة في كأس الملك سلمان إلى السعودية

بدأت الأندية العربية المشاركة في بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال (البطولة العربية للأندية) لعام 2023، في التوافد على محافظة الطائف ومدينة أبها.

ووصل فريقا شباب بلوزداد الجزائري والوحدة الإماراتي إلى مدينة أبها، التي تستعد كذلك لاستقبال أندية: أهلي طرابلس الليبي، والوداد البيضاوي المغربي، والكويت الكويتي خلال الأسبوع الجاري.

من جانبها، تصل أندية الترجي والصفاقسي والاتحاد المنستيري التونسيين إلى جدة خلال الأسبوع نفسه، بينما يصل فريق الزمالك المصري إلى الطائف غدًا الأحد.

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ويجري نادي الاتحاد معسكره الإعدادي للموسم الجديد في الطائف، الذي يستمر حتى موعد انطلاق البطولة، بينما يصل فريق الشباب إلى الطائف، قادمًا من معسكره الخارجي يوم 26 يوليو الجاري.

من ناحية أخرى، تعكف اللجنة المنظمة ولجان البطولة كافة على إكمال جميع التحضيرات والترتيبات الخاصة ببدء منافسات البطولة، وذلك في مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف، ومدينة الأمير سلطان الرياضية بأبها.

#كأس_الملك_سلمان_للأندية | 📸 جانب من ورش الأعمال التحضيرية للجان البطولة .. pic.twitter.com/w1Ri9g0ESh — الاتحاد العربي لكرة القدم (@UAFAAC) July 22, 2023

وتقام البطولة في المملكة العربية السعودية انطلاقًا من دور المجموعات، بعد نهاية مباريات تصفيات الدورين الأول والثاني.

موعد بطولة كأس الملك سلمان للأندية

ومن المقرر أن تقام بطولة كأس الملك سلمان للأندية في المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 27 يوليو الجاري حتى 12 أغسطس المقبل، بمشاركة 16 فريقًا.

ويمثل المملكة العربية السعودية الرباعي الاتحاد، والهلال، والنصر، والشباب.

ويعتبر الاتحاد هو آخر فريق سعودي وآسيوي تتويجًا بلقب البطولة العربية للأندية بمختلف مسمياتها، وكان ذلك عام 2005، علمًا بأن الأندية الأفريقية سيطرت على اللقب منذ ذلك الوقت.

مجموعات بطولة كأس الملك سلمان للأندية

وتم تقسيم الأندية الـ16 المشاركة في بطولة كأس الملك سلمان إلى 4 مجموعات، في كل مجموعة 4 فرق، على النحو التالي:

المجموعة الأولى: الاتحاد السعودي، الترجي التونسي، الصفاقسي التونسي، والشرطة العراقي.

المجموعة الثانية: الهلال السعودي، السد القطري، الوداد المغربي، وأهلي طرابلس الليبي.

المجموعة الثالثة: النصر السعودي، الشباب السعودي، الزمالك المصري، والاتحاد المنستيري التونسي.

المجموعة الرابعة: شباب بلوزداد الجزائري، الرجاء البيضاوي المغربي، الوحدة الإماراتي، والكويت الكويتي.