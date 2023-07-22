خروج قطار عن مساره مكون من 25 عربة بأمريكا

خرج قطار مكون من 25 عربة عن مساره قرب لوهافر بولاية مونتانا الأمريكية، دون أن ترد أنباء عن وقوع إصابات.

وأعلنت وسائل إعلام أمريكية، نقلا عن السلطات المحلية عن أن إحدى عربات القطار كانت تحمل مادة خطرة لكنها "لم تتسرب".

خروج القطار عن المسار

وتداول على مواقع التواصل فيديو يظهر خروج القطار عن مساره الذى أدى إلى تعطل خط السكة الحديد الذي يمر به.

*DERAILMENT* 🚨 A freight train and 25 cars derailed just a few miles east of Pork Chop Hill near Havre, Montana pic.twitter.com/RVYD2ZyMN0 — Insider Paper (@TheInsiderPaper) July 22, 2023

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