أخبار دوليّة

خروج قطار عن مساره مكون من 25 عربة بأمريكا

22 يوليو 2023 · < 1 minutes
خروج قطار عن مساره
خروج قطار عن مساره

خرج قطار مكون من 25 عربة عن مساره قرب لوهافر بولاية مونتانا الأمريكية، دون أن ترد أنباء عن وقوع إصابات.

خروج قطار عن مساره
خروج قطار عن مساره

وأعلنت وسائل إعلام أمريكية، نقلا عن السلطات المحلية عن أن إحدى عربات القطار كانت تحمل مادة خطرة لكنها "لم تتسرب".

خروج القطار عن المسار

وتداول على مواقع التواصل فيديو يظهر خروج القطار عن مساره الذى أدى إلى تعطل خط السكة الحديد الذي يمر به.

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