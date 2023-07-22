وصول أكثر من 600 ألف حاج إلى المدينة المنورة

بلغ عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة، بعد تأديتهم مناسك الحج حتى يوم السبت، 609.267 حاجاً من عدة جنسيات، قدموا عبر المنافذ الجوية والبرية وقطار الحرمين الشريفين.
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أوضحت إحصائية لجنة الحج والزيارة لحركة استقبال ومغادرة الحجاج في المدينة المنورة، أن إجمالي الواصلين للمدينة المنورة بلغ السبت 28.717 حاجاً.
أشارت الإحصائية إلى أن:
- إجمالي الحجاج المغادرين في طريقهم إلى بلدانهم بلغ 446.581 حاجاً.
- بلغ عدد المغادرين ليوم السبت 27.847 حاجاً.
- غادر منهم 25.441 حاجاً من مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة عبر 107 رحلات.
- غادر 2343 حاجاً من محطة استقبال الهجرة عبر 21 رحلة.
- الحجاج المتبقين في المدينة المنورة حتى السبت بلغ عددهم 162.619 حاجاً من جنسيات مختلفة.
- بلغت نسبة إشغال السكن بالمدينة المنورة 54%.
- استفاد من الخدمات الطبية المقدمة لحجاج بيت الله الحرام ليوم السبت 1629 حاجاً.