وصول أكثر من 600 ألف حاج إلى المدينة المنورة

بلغ عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة، بعد تأديتهم مناسك الحج حتى يوم السبت، 609.267 حاجاً من عدة جنسيات، قدموا عبر المنافذ الجوية والبرية وقطار الحرمين الشريفين.

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أوضحت إحصائية لجنة الحج والزيارة لحركة استقبال ومغادرة الحجاج في المدينة المنورة، أن إجمالي الواصلين للمدينة المنورة بلغ السبت 28.717 حاجاً.

أشارت الإحصائية إلى أن: