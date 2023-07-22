خادم الحرمين الشريفين يُعزي أمير قطر في وفاة الشيخ محمد بن حمد بن عبدالله آل ثاني

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، للشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، في وفاة سعادة الشيخ محمد بن حمد بن عبدالله بن جاسم آل ثاني.

اقرأ أيضا| وصول أكثر من 600 ألف حاج إلى المدينة المنورة

وقال الملك سلمان: "علمنا بنبأ وفاة سعادة الشيخ محمد بن حمد بن عبدالله بن جاسم آل ثاني - رحمه الله - وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون".