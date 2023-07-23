الأرصاد تكشف أبرز الظواهر الجوية المتوقعة في المملكة اليوم

كشف المركز الوطني للأرصاد اليوم الأحد عن توقعاته لحالة الطقس السائدة اليوم في المدن السعودية، مشيرًا إلى استمرار تأثير الرياح المثيرة للأتربة والغبار مما تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الساحلية من مناطق مكة المكرمة وعسير وجازان.

وأوضح المركز الوطني للأرصاد في بيانه اليوم الأحد، أن درجات الحرارة العظمى تبقى مرتفعة مع نشاط في الرياح السطحية على المنطقة الشرقية وأجزاء من المنطقة الوسطى، كما تكون السماء غائمة جزئيا إلى غائمة قد يتخللها سحب رعدية على أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة.

ارتفاع الأمواج جراء الرياح

وجاء في تقرير المركز الوطني للأرصاد، أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي و الأوسط و بسرعة 25-50 كم/ساعة على الجزء الجنوبي, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر على الجزء الشمالي والأوسط ومن متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الشمالي والأوسط ومتوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي.

وتكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 10-32 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزء الجنوبي , وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.