صندوق الاستثمارات يطلق “تراث المدينة” لتحسين إنتاج تمور العجوة

أطلق صندوق الاستثمارات العامة، اليوم الأحد، شركة "تراث المدينة"، بهدف لعب دور رئيسي في تحسين جودة الإنتاج ورفع القدرة الإنتاجية لتمور العجوة بمنطقة المدينة المنورة، بما يسهم بزيادة حجم المحتوى المحلي لقطاع التمور ورفع إسهامه في الناتج المحلي، وتنويع الاقتصاد تماشياً مع رؤية السعودية 2030.

اقرأ أيضًا.. مذكرة تفاهم بين صندوق الاستثمارات العامة وشركة جيرا اليابانية

وكان الصندوق كان أعلن الأسبوع الماضي عن تأسيس شركة "سواني" التي تهدف لتمكين نمو قطاع منتجات حليب الإبل.

وتحتل المملكة العربية السعودية المركز الأول عالمياً في تصدير التمور ومشتقاتها، وبلغت صادراتها 1.28 مليار ريال في 2022، بارتفاع قدره 5.4% مقارنة بالعام الذي سبق، وفقاً لبيانات المركز الوطني للنخيل والتمور.

بحسب بيان صادر عن الصندوق، فإن تمور العجوة تُصنّف من بين أجود أنواع التمور حول العالم، نظراً لفوائدها الغذائية والصحية، باعتبارها مصدراً غنياً بالألياف والبروتين، وتتميز بخصائص طبيعية مثل مضادات الأكسدة.

يمتلك صندوق الاستثمارات العامة العديد من الاستثمارات الاستراتيجية في قطاع الأغذية والزراعة، من ضمنها "الشركة السعودية للقهوة "والتي تهدف إلى الارتقاء بالبن الخولاني السعودي، وشركة تطوير منتجات الحلال" التي تهدف إلى الاستثمار في قطاع صناعة منتجات الحلال في المملكة، والشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني "سالك".