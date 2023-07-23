تعليم الرياض: بدء التقديم على اختبار تحديد المستوى لمن لم يسبق لهم الدراسة

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، اليوم الأحد، عن بدء التقديم على اختبار تحديد المستوى للعام 1445هـ للطلاب والطالبات (السعوديين والمقيمين) للراغبين بمواصلة دراستهم ممن لم يسبق لهم الدراسة أو المنقطعين عن الدراسة لثلاث سنوات وأكثر.

التقديم على الاختبار ورقياً

وأكدت في إفادة عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، أنه يتم التقديم على الاختبار ورقيا في إدارة الاختبارات والقبول (بنين - بنات)، أو من خلال النماذج الموضحة في رمز الاستجابة المرفق في الصورة.

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