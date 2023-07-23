أسعار تذاكر مباريات كأس الملك سلمان.. وموعد طرحها

حددت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال (البطولة العربية للأندية) المقرر إقامتها في المملكة العربية السعودية أسعار تذاكر مباريات البطولة، وكذلك الموعد المقرر لطرحها.

وتستضيف المملكة العربية السعودية كأس الملك سلمان للأندية خلال الفترة من 27 يوليو الجاري حتى 12 أغسطس المقبل، بمشاركة 16 فريقًا.

موعد طرح تذاكر مباريات كأس الملك سلمان

وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" اليوم الأحد أن تذاكر مباريات البطولة ستُطرح للجماهير الرياضية بعد غدٍ الثلاثاء، حيث ستقسم إلى فئات مختلفة الأسعار موحدة على جميع المباريات.

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أسعار تذاكر مباريات كأس الملك سلمان للأندية

وأفادت الصحيفة بأن أسعار التذاكر تتراوح بين 80 ريالًا كحد أدنى، و1000 ريال كحد أقصى، ومن المقرر أن تُطرح عبر بوابة "تكت مكس" الإلكترونية.

وتقام مباريات البطولة في 3 مدن، هي الطائف، وأبها، والباحة.

ومن المقرر أن يقام حفل افتتاح بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية على إستاد مدينة الأمير سلطان بن فهد، في مدينة أبها، مقر المجموعتين الثانية والرابعة.

وفي سياق متصل، تقرر إقامة مؤتمر صحافي لكل المدربين، على غرار البطولات العالمية الكبرى، والمسابقات العربية في نسخها الماضية، وسيكون المؤتمر للمدربين في اليوم الذي يسبق يوم المباراة؛ للحديث عن الجوانب الفنية، وتحضيرات الفِرق لكل مواجهة.

ويمثل المملكة العربية السعودية الرباعي الاتحاد، والهلال، والنصر، والشباب.

ويعتبر الاتحاد هو آخر فريق سعودي وآسيوي تتويجًا بلقب البطولة العربية للأندية بمختلف مسمياتها، وكان ذلك عام 2005، علمًا بأن الأندية الأفريقية سيطرت على اللقب منذ ذلك الوقت.

مجموعات بطولة كأس الملك سلمان للأندية

وتم تقسيم الأندية الـ16 المشاركة في بطولة كأس الملك سلمان إلى 4 مجموعات، في كل مجموعة 4 فرق، على النحو التالي:

المجموعة الأولى: الاتحاد السعودي، الترجي التونسي، الصفاقسي التونسي، والشرطة العراقي.

المجموعة الثانية: الهلال السعودي، السد القطري، الوداد المغربي، وأهلي طرابلس الليبي.

المجموعة الثالثة: النصر السعودي، الشباب السعودي، الزمالك المصري، والاتحاد المنستيري التونسي.

المجموعة الرابعة: شباب بلوزداد الجزائري، الرجاء البيضاوي المغربي، الوحدة الإماراتي، والكويت الكويتي.