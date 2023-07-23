الصين تقترح إجراء محادثات رسمية مع اليابان وكوريا الجنوبية

اقترح كبير الدبلوماسيين الصينيين وانغ يي، إجراء محادثات رسمية بين بلاده واليابان وكوريا الجنوبية، وذلك خلال اجتماع عقده مع وزير خارجية اليابان في إندونيسيا هذا الشهر.

وقالت وكالة كيودو اليابانية للأنباء أن كبير الدبلوماسيين الصينيين وانغ يي طرح هذا المقترح خلال اجتماع عقده مع وزير خارجية اليابان في إندونيسيا هذا الشهر.

اجتماع بين الدول الثلاثة

وأوضحت وكالة كيودو نقلاً عن مصادر دبلوماسية لم تسمها أن المقترح يشير في ما يبدو لاستعداد الدول الثلاث لاستئناف المحادثات، مضيفاً أن اليابان ستسرع وتيرة الترتيبات لعقدها بنهاية العام.

وهناك قلق لدى اليابان وكوريا الجنوبية، وهما دولتان حليفتان للولايات المتحدة، من تزايد النفوذ العسكري للصين ومن تصاعد التوتر بين بكين وواشنطن بسبب عدد من الملفات من بينها التجارة وتايوان.

والتقى وانغ مع وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي على هامش اجتماعات رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في إندونيسيا يوم 14 يوليو.

طرح خطة اليابان في تصريف المياه المعالجة من الإشعاع

وناقشا خطة يابانية لتصريف مياه معالجة من الإشعاع من محطة فوكوشيما النووية المعطلة، لكن لم يتوصلا لاتفاق. وذكرت كيودو أن مسألة المياه قد تكون حجر عثرة تمنع اجتماعاً يعقد مبكراً لزعماء الدول الثلاث.

وكانت آخر مرة التقى فيها زعماء الدول الثلاث في ديسمبر 2019.

وأضافت وكالة كيودو أن اليابان أبلغت كوريا الجنوبية بمقترح وانغ بعقد محادثات.

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