لسبب غريب.. صفقة انتقال فابينيو إلى الاتحاد مهددة بالفشل

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن صفقة انتقال البرازيلي فابينيو، لاعب وسط ليفربول، إلى صفوف الاتحاد، باتت مهددة بالفشل.

وحسب معظم التقارير الصحفية، فإن فابينيو كان قريبًا من الانضمام إلى الاتحاد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد موافقة ليفربول على الصفقة مقابل 40 مليون يورو.

ومن المنتظر أن يوقع فابينيو عقدًا مع الاتحاد لمدة 3 مواسم، حتى عام 2026 لتدعيم خط الوسط، وسيتم تسجيله بدلا من المصري طارق حامد بقائمة الفريق.

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"كلب" فابينيو يعطّل انتقاله إلى الاتحاد

وكشف شبكة "ليفربول إيكو"، المتخصصة في شؤون النادي الإنجليزي، عن إمكانية فشل صفقة انتقال فابينيو إلى اتحاد جدة السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشار الشبكة البريطانية إلى أن كلب فابينيو يهدد الصفقة بالفشل التام.

ويملك فابينيو كلبًا من نوع "بيت بول"، وهي نوعية كلاب ممنوع دخولها للمملكة العربية السعودية بشكل تام بسبب شراستها، وخطورتها على المواطنين.

ويتمنى فابينيو إيجاد حل للأزمة من أجل الذهاب برفقة كلبه إلى السعودية والانتقال للاتحاد.

صفقات الاتحاد في صيف 2023

وينتظر أن يكون فابينيو هو سادس صفقات الاتحاد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، حال تم حل أزمة كلبه.

وتعاقد الاتحاد أمس السبت مع صالح العمري من أبها كخامس صفقات الفريق.

قبلها تعاقد الاتحاد مع الفرنسيين كريم بنزيما، ونجولو كانتي، وسلطان الفرحان في صفقات انتقال حر بعد انتهاء عقودهم مع أندية ريال مدريد، وتشيلسي، والرائد على الترتيب.

كما ضم الاتحاد جواو فيليبي "جوتا" قادمًا من سيلتيك الأسكتلندي، مقابل 29.10 مليون يورو.