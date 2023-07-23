النصر يلم شمل أليكس تيليس مع أصدقاء الماضي

ستكون صفقة انضمام أليكس تيليس من مانشستر يونايتد إلى النصر فرصة للاعب البرازيلي للالتقاء بصديقيه كريستيانو رونالدو ومارسيلو بروزوفيتش.

ولن تكون هذه هي المرة الأولى التي يلعب فيها تيليس بجوار رونالدو أو بروزوفيتش، إذ سبق أن زامل اللاعب البرتغالي في صفوف مانشستر يونايتد، والكرواتي داخل قلعة إنتر ميلان.

تيليس يلتقي رونالدو مجددًا

وزامل تيليس رونالدو في مانشستر يونايتد خلال فترة النجم البرتغالي الثانية مع فريق الشياطين الحمر، التي بدأت في أغسطس 2021.

وحمل تيليس القميص رقم 27 في مانشستر يونايتد خلال 30 مباراة خاضها مع الفريق الإنجليزي في الفترة من يونيو 2020 حتى يناير 2023، حيث انتقل بعدها إلى إشبيلية على سبيل الإعارة.

تيليس يستعيد ذكرياته مع بروزوفيتش

وقبل تجربة مانشستر يونايتد، لعب تيليس في موسم 2015-2016 لإنتر ميلان بنظام الإعارة قادمًا من جالاطا سراي التركي، ليزامل في ذلك الوقت بروزوفيتش، حيث كان يقضي موسمه الثاني مع النيرازوري.

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كانت خطوة إنتر لتيليس الحافز الأول لبدء رحلة مثالية في الميادين الأوروبية، إذ عاد لجالاطا سراي قبل أن يتعاقد مع بورتو، ومنه إلى مانشستر يونايتد.

النصر يعلن ضم تيليس

وكان النصر أعلن في وقت سابق من اليوم الأحد ضم تيليس بشكل رسمي من مانشستر يونايتد.

وذكر النادي في بيان عبر حسابه على موقع شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" أن لاعب الظهير الأيسر البرازيلي انتقل إلى النصر بعقد يمتد حتى عام 2025.

وتوصلت إدارة النصر لاتفاق نهائي مع مانشستر يونايتد للحصول على خدمات أليكس تيليس مقابل 4 ملايين جنيه إسترليني، بالإضافة إلى مبالغ إضافية ترتبط بالأداء والنتائج وعدد المباريات التي يلعبها، وفقا للتقارير الصحفية.

ومن المقرر أن يتقاضى تيليس راتبا سنويا قدره 7 ملايين جنيه إسترليني في الموسم، بجانب المكافآت المرتبطة بالأداء والنتائج وعدد المباريات.