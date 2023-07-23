مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بحجة وصعدة

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في مديريات ميدي وحرض وحيران وعبس بمحافظة حجة، ومخيم الأزهور بمديرية رازح بمحافظة صعدة.
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جرى خلال شهر يونيو 2023م في محافظة حجة:
- ضخ 3.195.000 لتر من المياه الصالحة للشرب.
- ضخ 30.441.000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام.
- تنفيذ 189 نقلة مخصصة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين.
- توزيع 1.951 حقيبة نظافة، وتوزيع 3.951 وعاءً لنقل المياه.
وجرى في محافظة صعدة:
- ضخ 300.000 لتر من المياه الصالحة للشرب.
- ضخ 300.000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام.
- توزيع 199 حقيبة نظافة.
- توزيع 398 وعاءً لنقل المياه.
- استفاد منها 30.100 فرد.