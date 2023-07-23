رسميًا.. التعاون يعلن انتقال مصطفى فتحي إلى الدوري المصري

أعلن نادي التعاون بشكل رسمي انتقال لاعبه مصطفى فتحي إلى الدوري المصري، عبر بوابة بيراميدز.

وذكر التعاون في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على شبكة التواصل "تويتر" مساء اليوم الأحد أن مصطفى فتحي انتقل بصفة نهائية إلى بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

📄| #التعاون يوافق على بيع عقد اللاعب #مصطفى_فتحي إلى نادي بيراميدز المصري. pic.twitter.com/5varne8Tcv — نادي التعاون السعودي (@AltaawounFC) July 23, 2023

وأوضح التعاون في بيانه أنه وافق على بيع الفترة المتبقية في عقد مصطفى فتحي إلى بيراميدز.

ووجهت إدارة التعاون الشكر والتقدير لمصطفى فتحي على الفترة التي قضاها مع الفريق.

صراع مصري على مصطفى فتحي

وأنهى بيان التعاون صراعًا مصريًا على خدمات مصطفى فتحي، إذ تنافس الأهلي وبيراميدز للحصول على خدماته، حتى حسم الفريق السماوي التنافس لصالحه في النهاية.

وأراد التعاون بيع مصطفى فتحي بسبب أزمة تجنيده في مصر، والتي كانت سببًا في إعارته الموسم الماضي إلى بيراميدز.

ولعب مصطفى فتحي في صفوف بيراميدز على سبيل الإعارة في الموسم الماضي 2022-2023.

واستفاد بيراميدز من بند في عقد الإعارة يمنحه حق شراء اللاعب بشكل نهائي بعد نهاية الموسم.

وتصادف إعلان التعاون انتقال مصطفى فتحي إلى بيراميدز مع تسجيل اللاعب هدفًا لصالح الفريق السماوي ضد الأهلي مساء اليوم في مباراة مؤجلة من الجولة 28 من الدوري المصري الممتاز.

وسجل مصطفى فتحي الهدف الثالث لبيراميدز، الذي حقق الفوز بثلاثية نظيفة، ملحقًا أول هزيمة بالأهلي، الذي حسم اللقب.

ماذا قدم مصطفى فتحي مع التعاون في فترته الثانية؟

وكان مصطفى فتحي انتقل إلى التعاون قادمًا من الزمالك في فترة الانتقالات الشتوية، يناير 2022.

وقضى مصطفى فتحي النصف الثاني من موسم 2021-2022 في صفوف التعاون، قبل أن يرحل إلى بيراميدز معارًا في سبتمبر 2022.

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وخلال هذه الفترة لعب مصطفى فتحي مع التعاون 15 مباراة في كل البطولات، تمكن خلالها من المساهمة في 10 أهداف، بمعدل مساهمة في 0.6 هدف في المباراة، من خلال تسجيل 5، وصناعة مثلها لزملائه.

ففي الدوري السعودي للمحترفين، لعب مصطفى فتحي 12 مباراة، سجل خلالها 5 أهداف، وصنع هدفين لزملائه.

وفي دوري أبطال آسيا، خاض اللاعب الدولي المصري مباراتين فقط، ورغم أنه لم يستطع التسجيل، إلا أنه قدم 3 تمريرات حاسمة.

كما لعب مصطفى فتحي مباراة واحدة في كأس الملك، لم يتمكن خلالها من التسجيل أو الصناعة.