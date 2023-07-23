بيراميدز يلحق بالأهلي الخسارة الأولى في الدوري المصري (فيديو)

أنهى بيراميدز آمال الأهلي في التتويج بلقب الدوري المصري الممتاز لموسم 2022-2023 دون هزيمة، بعدما ألحق به الخسارة الأولى بنتيجة 3-0 في المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء اليوم الأحد على ستاد الدفاع الجوي بالقاهرة، والمؤجلة من الجولة 28 للمسابقة.

وحسم الأهلي تتويجه باللقب منذ فترة طويلة، حيث لن تؤثر الهزيمة على فوزه باللقب للمرة 43 في تاريخه.

وكان الأهلي يمني نفسه بالتتويج باللقب المحلي دون التعرض لأي هزيمة للمرة الثامنة في تاريخه.

لكنه تلقى اليوم أول هزيمة في موسم 2022-2023، مقابل 25 انتصارًا، و7 تعادلات حققها قبل مباراة اليوم.

الأهلي يخسر للمرة الأولى هذا الموسم في الدوري .. ثلاثية نظيفة من بيراميدز في شباك الأحمر 🔥🔥 pic.twitter.com/q0n3T5v3V5 — OnTime Sports (@ONTimeSports) July 23, 2023

وتجمد رصيد الأهلي عند النقطة 82 لكنه يظل في صدارة جدول ترتيب المسابقة.

بينما رفع بيراميدز رصيده إلى 73 نقطة ليعزز موقعه في المركز الثاني بجدول الترتيب.

ومن المقرر أن يلعب الأهلي ضد المصري البورسعيدي يوم الأربعاء المقبل في آخر المباريات المؤجلة للفريق، وهي المباراة الختامية لموسم الدوري المصري.

بيراميدز يفاجئ الأهلي بثلاثية

وتقدم بيراميدز بالهدف الأول في الدقيقة 69، إذ لعب المغربي محمد الشيبي كرة عرضية من الناحية اليمنى، حولها المدافع محمد عبدالمنعم إلى مرماه عن طريق الخطأ.

وأضاف بيراميدز الهدف الثاني في الدقيقة 77 عن طريق الجنوب أفريقي فخري لاكاي، حيث استغل سوء تفاهم بين الحارس محمد الشناوي، ومدافعه خالد عبدالفتاح، ليمر من بينهما ويودع الكرة في الشباك الخالية.

ووسط محاولات الأهلي لتقليص الفارق بهدف حفظ ماء وجه، عزز بيراميدز تقدمه بتوقيع مصطفى فتحي، الذي استغل كرة مرتدة من الشناوي داخل منطقة الست ياردات في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع عن الشوط الثاني.

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طرد وركلة جزاء ضائعة

وتلقى أحمد توفيق، لاعب بيراميدز، البطاقة الحمراء في الوقت المحتسب بدلا من الضائع بعد حصوله على بطاقتين صفراوين.

وأتيحت الفرصة للأهلي لتقليص الفارق في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع عندما حصل على ركلة جزاء، لكن البديل حسين الشحات أضاعها، إذ سددها في القائم الأيسر لمرمى أحمد الشناوي، وارتدت له الكرة ليسددها في الشباك، إلا أن الحكم احتسبها تسللًا.