منتخب تحت 15 عامًا يخوض معسكره استعدادًا للمشاركة في “كونكاكاف”

افتتح المنتخب السعودي تحت 15 عامًا اليوم الأحد تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في جزيرة غوادلوب، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس كونكاكاف تحت 15 عامًا 2023 في جمهورية الدومينيكان وكوراساو.

ومن المقرر أن يمتد المعسكر التدريبي حتى الرابع من شهر أغسطس المقبل.

وأجرى لاعبو المنتخب السعودي تحت 15 عامًا حصتهم التدريبية تحت إشراف المدرب الفرنسي بيرنارد روديريغز، وشملت الحصة التدريبية تأديتهم تمارينَ لياقية متنوعة، أعقبها العمل على الجانب التكتيكي.

قائمة منتخب السعودية تحت 15 عامًا

وتضم قائمة المنتخب للمعسكر 22 لاعبًا، جاءت أسماؤهم على النحو التالي: موسى آل عيد، حيدر الحساوي، مبارك المسرحي، منصور جراح، علي كعبي، جواد الهاشم، ماهر المولد، عبدالعزيز برناوي، تركي السعيد، سيف العتيبي، تميم الخالدي، علي الشنقيطي، راكان حارثي، خالد شراحيلي، علي حريصي، عبدالله الباتلي، زيد البوري، طارش هزازي، علي المكي، أحمد آل سليس، فيصل مهوري، علي الشمراني.

اقرأ أيضًا: مانويل نوير يطمئن جماهير بايرن ميونيخ على إصابته قبل الموسم الجديد

ويلعب الأخضر ضمن المجموعة الأولى في بطولة كأس كونكاكاف تحت 15 عامًا 2023، التي تضم إلى جانبه منتخبات المكسيك، جامايكا، والسلفادور.

ومن المقرر أن تقام مباريات المجموعة في جمهورية الدومينيكان خلال المدة من 6 إلى 13 أغسطس المقبل.