الجزائر تستخدم الطائرات لإطفاء حرائق الغابات في 7 ولايات

الجزائر..

اشتغلت الحرائق في غابات الجزائر ومازالت العمليات الإطفاء مستمرة، في العديد من الولايات الشمالية.

وأعلنت الحماية المدنية الجزائرية، اليوم الأحد، أن فرقها تعمل على إطفاء حرائق غابات بسبع ولايات شمالية، بعضها استدعى استخدام طائرات إخماد.

وأفادت الحماية المدنية في بيانات منفصلة، أن الولايات المعنية هي تيبازة وبجاية ومستغانم وسطيف وسكيكدة وجيجل.

استمرار عمليات الإطفاء

وذكرت البيانات أنه جرى استخدام طائرات إخماد بولاية البويرة.

وأضافت أن عدة حرائق جرى إخمادها، فيما لا تزال العمليات مستمرة في أخرى، على غرار منطقتي زبربر والقادرية بولاية البويرة، وأولاد عطية بولاية سكيكدة، و3 بؤر بولاية بجاية.

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