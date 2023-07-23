مذيع في BBC يستقبل خبر انتحار والده بحفل زفافه

كشف مقدم البرامج في إذاعة BBC، إيفان ديفيس، أنه علم في يوم زفافه أن والده قد انتحر.

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وحسب BBC عربي؛ قال ديفيس، إن والده "كوينتين"، الراحل عن عمر 92 عاما، ترك ملاحظة بخط يده، قال فيها: "إلى جميع أفراد عائلتي، أنا آسف جدا لذلك، آسف جدا عما يمكن أن تتعرضوا له بسبب ذلك، لكنها أفضل نتيجة ممكنة، نظامي يُغلق وأنا على وشك انهيار عقلي، ليس لدي بديل حقا، شكرا لكونكم عائلة رائعة".

وفي حديثه إلى صحيفة "صنداي تايمز"، قال ديفيس إن شقيقه أرسل إعلانا بالخبر العاجل، بينما كان هو في حفل زفافه، يوليو 2022.

وألقى مذيع BBC، كلمة أمام حضور زفافه أخبرهم فيها بأن والده مات، لكنه لم يخبرهم أنه قد انتحر إلا بعد مرور وقت.

وقال ديفيس لضيوفه: "تلقيت للتو بعض الأخبار، توفي والدي، لكنني لا أريدكم أن تنزعجوا، فقد كان مُسنا وحان وقته بالتأكيد، لا يمكنني فعل أي شيء حيال ذلك، لذا سأقترح أن نواصل ما نقوم به".

أشار إلى أن تلك المناسبة تحولت إلى "يوم حافل بدفء القلوب، والدعم".

وقال ديفيس إن والده حالته تدهورت جدا إثر إصابته بسرطان الأمعاء وفشل القلب، بحيث لم يستطع رعاية زوجته التي انتقلت لدار رعاية أثناء جائحة كوفيد-19 بعد أن بدأت تظهر عليها علامات الخرف.

وأضاف: "بعد أن عاشا سويا لمدة 65 سنة، كان البقاء بمفرده فجأة في المنزل مشكلة كبيرة، أعتقد أنه شعر بالذنب لعدم قدرته على الاعتناء بها".

يُذكر أن والد ووالدة ديفيس من جنوب إفريقيا، لكنهما قدما إلى بريطانيا بعد أن التقيا في الجامعة وظلا معا.

إيفان ديفيس يقدم Dragon's Den عبر أثير تلفزيون BBC، وإذاعة BBC 4.