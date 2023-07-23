بولندا ترد على تهديد بوتين: تصريحاته تمثل تحديا لشرعية حدودنا المعترف بها دوليا

قدمت بولندا، احتجاجا شديدا إلى روسيا، ضد ما وصفته بأنه تهديدات ضد دولة ذات سيادة.

واعتبرت بولندا، تصريحات للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأنها تمثل تحديا لشرعية حدودها المعترف بها دوليا، مشيرة إلى أن آخر تغيير لحدودها كان نتيجة لصفقة الكرملين السرية مع النازيين.

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قمة بوتين ولوكاشينكو

جاء الاحتجاج، ردا على تصريحات الرئيس الروسي، ورئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، ضد بولندا، ووصفهما لها بأن لديها طموحات في أراضي مينسك وكييف.

الرئيسان قالا خلال اجتماعهما، يوم الأحد، إن "فاغنر" أرادت الانتقال إلى وارسو، في تهديد مبطن لبولندا بإرسال المجموعة إليها.

وكان بوتين، قال خلال اجتماع مجلس الأمن الروسي، الجمعة، إن "بولندا حصلت على أراض كبيرة في المناطق الغربية بفضل ستالين، ولكن إذا نسيت وارسو ذلك، فإن روسيا تذكّرها بهدية ستالين لها".