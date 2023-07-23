“الحجاب” يفتح أبواب التاريخ أمام المغربية نهيلة بنزينة

تستعد نهيلة بنزينة، لاعبة منتخب المغرب للسيدات لكرة القدم، لدخول التاريخ من باب واسع، عندما تلعب مع منتخب بلادها ضد منتخب ألمانيا في افتتاح مباريات الفريقين في بطولة كأس العالم للسيدات، الجارية في أستراليا ونيوزلندا.

المنتخب المغربي يستعد لملاقاة نظيره الألماني عند الساعة 11:30 صباح اليوم الإثنين بتوقيت مكة المكرمة على ملعب ملبورن المستطيل ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات لحساب المجموعة الثامنة والأخيرة من البطولة.

بنزينة أول محجبة في تاريخ كأس العالم للسيدات

وستكون نهيلة بنزينة، صاحبة الـ25 عامًا، أول لاعبة محجبة في تاريخ بطولة كأس العالم للسيدات.

ليس هذا فحسب، وإنما منتخب المغرب سيكتب أول مشاركة لفريق عربي وشمال أفريقي في مونديال السيدات.

ولن تكون مهمة منتخب المغرب سهلة، كون الفريق الألماني توج بلقب كأس العالم مرتين من قبل.

مسؤولية كبيرة

من جانبها، قالت قائدة المنتخب المغربي، غزلان الشباك، في تصريحات إعلامية قبل المباراة "يشرفنا أن نكون أول دولة عربية تشارك في كأس العالم للسيدات، ونشعر بأن علينا تحمل مسؤولية كبيرة لإعطاء صورة جيدة، لإظهار الإنجازات التي حققها المنتخب المغربي".

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أما أسماء هلال، المؤسس المشارك لـ"شبكة المسلمات في الرياضة"، فقالت عن الحجاب، "ستنظر الفتيات إلى (نهيلة) بنزينة ويقلن قد تكون هذه أنا".

وتابعت "كما سيقول صناع القرار والإداريون؛ نحن بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد في بلدنا لإنشاء هذه المساحات المقبولة والمفتوحة والشاملة للنساء والفتيات للمشاركة في اللعبة".